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        Malatya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

        Malatya'da otomobilin "Yunuslar" olarak bilinen motorize polis ekibine çarpması sonucu 2 polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:10
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        Malatya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
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        Malatya'da otomobilin "Yunuslar" olarak bilinen motorize polis ekibine çarpması sonucu 2 polis yaralandı.

        F.Ö. yönetimindeki 06 EU 6594 plakalı otomobil, Çavuşoğlu Mahallesi Çıraklık Eğitim Merkezi Kavşağı'nda motorize ekip olan polis memuru V.G. idaresindeki motosiklete çarptı.

        Kazada motosikletteki V.G. ile polis memuru F.Ş. hafif yaralandı.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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