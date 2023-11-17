Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Yapı Sistem Fabrikasını inceledi

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay Yapı Sistem Fabrikası'nı ziyaret etti.

Altan, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Akçadağ ilçesindeki Yapı Sistem Fabrikası’nda üretilen konteynerlerle yapı sistemlerinin aşamalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, Yapı Sistem Fabrikası’nın yöneticileri hazır bulundu.

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