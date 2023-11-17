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        Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Yapı Sistem Fabrikasını inceledi

        Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay Yapı Sistem Fabrikası'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:22
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        Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Yapı Sistem Fabrikasını inceledi
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        Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay Yapı Sistem Fabrikası'nı ziyaret etti.

        Altan, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Akçadağ ilçesindeki Yapı Sistem Fabrikası’nda üretilen konteynerlerle yapı sistemlerinin aşamalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyarette, Yapı Sistem Fabrikası’nın yöneticileri hazır bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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