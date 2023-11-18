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        Malatya'da tanker ve kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 20:21 Güncelleme: 18.11.2023 - 20:25
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        Malatya'da tanker ve kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 01 DFU 12 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Yazıhan Tüneli girişinde Ö.D. idaresindeki 60 AD 995 plakalı traktör yüklü kamyonete çarptı.

        Tanker şarampole devrilirken kamyonet ise tünelin duvarına çarparak durabildi.

        Yaralı sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza sırasında tankerden dökülen kimyasal madde nedeniyle kapanan trafik, çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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