Malatya'da tanker ve kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 01 DFU 12 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Yazıhan Tüneli girişinde Ö.D. idaresindeki 60 AD 995 plakalı traktör yüklü kamyonete çarptı.

Tanker şarampole devrilirken kamyonet ise tünelin duvarına çarparak durabildi.

Yaralı sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sırasında tankerden dökülen kimyasal madde nedeniyle kapanan trafik, çalışmaların ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.

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