Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde köy tipi afet evlerinin inşası sürüyor

        AYHAN İŞCEN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde köy tipi afet evlerinin inşası sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYHAN İŞCEN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) kalıcı konut inşa çalışmaları devam ediyor.

        Akçadağ ilçesinde de kırsalda yaşayan hak sahipleri için 2 bin 226 köy tipi afet evi yapılacak. İlçede ihalesi gerçekleştirilen evlerden 1712'sinin yapımı sürüyor.

        Konutların önemli bölümünde kaba inşaatlar tamamlanırken Kozluca ve Darıca mahallelerindeki 56 konutun yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

        Çayırdüzü mevkisinde yapılan köy tipi evlerin şantiye şefi Hüseyin Gün, AA muhabirine, konutların bir kısmının bitme aşamasına geldiğini söyledi.

        Tamamlanma aşamasındaki 555 konutun iç mekanlardaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Gün, "Malatya'nın en yüksek rakımında ağır kış şartlarında çalışıyoruz. Aralık sonu itibarıyla ailelere teslimatlar başlamış olacak. Evler 135 metrekare 3+1 olarak yapılıyor. Evlerimize ek olarak da ahırlarımızı yapacağız." bilgisini verdi.

        Şen, ilçede 5 mahallede depremlerden sonra çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

        "Burası 1800 rakımlı Çayırdüzü mevkisi. Yaklaşık 130 kişilik ekiple aşırı soğuk, kar ve yağmura rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada köy tipi evler için 136 ahır yapılması planlanıyor. D300 kara yolunun sağında ve solunda iki mahalle inşa ediyoruz. Zemin çok sert ve kayalık. İster istemez zorlanıyoruz. Darıca Mahallesi'nde 54 köy tipi evin 26'sı teslime hazır hale geldi. Hemen yolun sonundaki Kozluca Mahallesi'nde 314 köy tipi evin 30'u da teslime hazır. Genel olarak inşaatların yüzde 60'ı tamamlanmış durumda. İnşallah ilkbaharda konutlarımızın tamamını teslim etmiş olacağız."

        Akçadağ ilçesinde evi yıkılan Ayşe İncedal, evleri gezdiklerini ve çok beğendiklerini belirterek, şunları dile getirdi:

        "Çok şükür canımız sağ. Şu an konteynerde yaşıyoruz. Bugün de buraya inşaatı ve evleri görmeye geldik. Çok güzel olmuş. İnsan görünce heyecanlanıyor. Bir an önce bitmesini ve evlerimize geçmeyi istiyorum. Burası köyümüze göre uzak ama yetkililer nasıl uygun görmüşse bize de onu beğenmek düşer. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        En özel olanlar belli oldu
        En özel olanlar belli oldu
        İşte 2024'ün rengi
        İşte 2024'ün rengi
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        İsrail ordusundan askeri kayıp açıklaması
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular!
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Çine Belediye Başkanı Dinçer'in cenazesi memleketine gönderildi
        Çine Belediye Başkanı Dinçer'in cenazesi memleketine gönderildi
        Malatya'da girdikleri evde kadını darbedip soygun yapan silahlı 2 şüpheli y...
        Malatya'da girdikleri evde kadını darbedip soygun yapan silahlı 2 şüpheli y...
        Malatya'da bir evden altın gasbeden zanlı tutuklandı
        Malatya'da bir evden altın gasbeden zanlı tutuklandı
        Malatya'da depremzede besicilere büyükbaş hayvan ile sıvat verildi
        Malatya'da depremzede besicilere büyükbaş hayvan ile sıvat verildi
        Battalgazi'de yıkımlar sonrası kaldırımlar yapılıyor
        Battalgazi'de yıkımlar sonrası kaldırımlar yapılıyor
        Tohma Kanyonu'nun yamaçlarına çelik ağ örülüyor
        Tohma Kanyonu'nun yamaçlarına çelik ağ örülüyor