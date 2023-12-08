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        Düzensiz göçmelerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı Malatya'da hizmete başladı

        Malatya'da düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:54
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        Düzensiz göçmelerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı Malatya'da hizmete başladı
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        Malatya'da düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

        İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasına imkan sağlıyor.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran araçların sayısı ülke genelinde 97'ye ulaştı.

        İlk etapta İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 büyükşehirde hizmet vermeye başlayan Mobil Göç Noktası aracı, 1 Aralık itibarıyla diğer 25 büyükşehre de gönderildi.

        Bu kapsamda Malatya'ya gelen araç, kentte hizmet vermeye başladı.

        - Parmak izi sorgulaması da yapılıyor

        Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen kişilerin kimliği kontrol ediliyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası aracına davet ediliyor.​​​​​​​

        Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması üzerine geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

        Uygulama faaliyete geçmeden önce durumundan şüphelenilen yabancı, polis merkezi ya da geri gönderme merkezine götürülüyor ve gerekli kontrolleri burada gerçekleştiriliyordu.

        Uygulama sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zaman içerisinde tespit ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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