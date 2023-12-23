Türk Kızılay, Doğanşehir'de depremzedelere yardım paketleri dağıttı

Türk Kızılay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteynerlerde kalan depremzedelere giyecek ve yiyecek yardımında bulundu.

Kaymakam Mehmet Kılıç, Türk Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Çatı, Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım paketlerini Millet Bahçesi ile Sancaktepe Konteyner Kentlerde yaşayan depremzedelere dağıttı.

Kılıç ve Ellialtı konteyner ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet etti.​​​​​​​