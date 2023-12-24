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        Malatya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:50 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:50
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        Malatya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.K'nin kullandığı 70 FC 210 plakalı hafif ticari araç, Battalgazi Mahallesi Mahmutkutan Sokak'ta M.D. yönetimindeki 44 HU 445 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yaya Dursun Kantiya'ya (67) çarptı.

        Dursun Kantiya kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü M.D. ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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