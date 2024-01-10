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        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 01:47 Güncelleme: 10.01.2024 - 01:47
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        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.G. idaresindeki 58 YE 647 plakalı otomobil, Hekimhan-Kuluncak kara yolu Hekimhan İstasyon mevkisinde şarampole devrildi.

        Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile yolcular S.K, E.T. ve S.G. yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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