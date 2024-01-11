DEÜ'nün arıtma üniteleri günde 100 bin depremzedeye temiz su sağlıyor ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya, Adıyaman ve Hatay'da Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından konteyner kentlerde depremzedelerin içme suyu ihtiyacı için kurulan 7 arıtma ünitesinde günlük yaklaşık 100 bin depremzedenin içme suyu ihtiyacı karşılanıyor.

ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya, Adıyaman ve Hatay'da Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından konteyner kentlerde depremzedelerin içme suyu ihtiyacı için kurulan 7 arıtma ünitesinde günlük yaklaşık 100 bin depremzedenin içme suyu ihtiyacı karşılanıyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da Teknokent Konteyner Kenti ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi.

Burada faaliyete geçirdikleri içme suyu arıtma ünitesi ile diğer faaliyetlerinin son durumuyla ilgili bilgiler alan Hotar, depremzedelerin hizmetine sundukları bilim ve eğlence sınıfına katılan çocuklara kek verdi.

Hotar, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin bölgede afete neden olduğunu söyledi.

Üniversite olarak deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını hatırlatarak, sonrasında yaraları sarmak ve barınma ihtiyacını karşılama için konteyner ürettiklerini belirtti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesiyle Malatya'da çok sayıda konteynerlerinin bulunduğunu anlatan Hotar, "Kırıkhan'da 18 konteynerlik ismi Dokuz Eylül olan çarşı kurduk. Malatya'da bilim sınıfı, eğlence, çocuklar için oyun konteynerlerimiz var. Su arıtma üniteleri yaptık. Bu üniteler, Malatya, Elbistan ve Kırıkhan'da bulunmakta. Kendi üretimimiz olan ve hocalarımızın buluşunu yaptığı su arıtma üniteleri ilk anda büyük ihtiyaç olan, kaynağında zarar görmüş suları içilebilir, kullanılabilir hale getirdik. Biz bu arıtmaları yerel yetkililere protokolle devrediyoruz. Sonrasında aksayan yönleri var mı diye bakıyoruz. Adıyaman'a 150 tonluk arıtma kurduk." diye konuştu.

Hotar, kendilerine ulaşan talepleri mümkün olduğunca en kısa sürede karşılamaya gayret ettiklerini söyledi.

Mühendislik fakültelerinin su arıtma tesislerinin kurulması ve faaliyete geçmesinde hızlı çalıştığını bildiren Hotar, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde şu an 7 arıtma ünitesi faaliyette. Kırıkhan'da 2, Adıyaman'da 1, Malatya'da 4 arıtma ünitesi kurduk, günlük en küçüğü 10 ton, en büyüğü 150 ton su arıtmakta. Günlük yaklaşık 3 litre kişi başı su kullanıldığını düşünürsek yaklaşık 100 bin nüfusun içme suyu temin edilmekte. İlk güne göre kaynağında içme suyu düzeldi, temiz akmaya başladığını biliyoruz. İlk dönemde çamaşır makinelerini çalıştırmak için arıtılmış suya ihtiyaç vardı. İçme suyu için kurulan arıtmalarımız rağbet görmekte, her biri çeşme ve sebil gibi. Biliyorsunuz artık Malatya'da çeşmeden akan su da içilir, bizim arıtma ünitelerimiz birer sembol gibi oldu. Bakıyoruz, elinde sürahi ile şişesiyle kuyrukta gençler, çocuklar ve hanımlar var."

Hemşirelik fakültelerinin de konteyner kentte sağlık taraması yaptığını dile getiren Hotar, "Yaklaşık 1581 konteyneri ziyaret ederek, yaşlıların ilaç kullanımına, ilk yardım gibi birçok konuda destek oldular. Diyabet hastaları için taramalar yaptılar. Konteynerin kapısını çaldığımızda, talepleri neyse yüzde 99 oranında bizde karşılığını buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hotar, çölyak hastaları için de glutensiz ürünler ürettiklerini bildirdi.