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        Malatya'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Malatya'da iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:40
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        Malatya'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Malatya'da iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        İ.B. yönetimindeki 44 LU 735 plakalı hafriyat kamyonu, Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda M.A. idaresindeki 44 AN 121 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü M.A. (60), ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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