Malatya'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya'da iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İ.B. yönetimindeki 44 LU 735 plakalı hafriyat kamyonu, Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda M.A. idaresindeki 44 AN 121 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü M.A. (60), ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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