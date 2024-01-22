Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 828 gram uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'nın Kale ilçesinde yolcu otobüsünde 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Aramada 5 paket halinde 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen R.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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