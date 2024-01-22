Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 828 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde yolcu otobüsünde 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 828 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Kale ilçesinde yolcu otobüsünde 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

        Aramada 5 paket halinde 3 kilo 828 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen R.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Malatya'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Malatya'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Malatya'da yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Malatya'da yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Er, kentte coşkuyla karşı...
        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Er, kentte coşkuyla karşı...
        Malatya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Malatya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı