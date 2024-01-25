Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Gelecek Partisi Malatya il yönetimi ve 13 ilçe başkanı istifa etti

        Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile 13 ilçe başkanı, partilerinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelecek Partisi Malatya il yönetimi ve 13 ilçe başkanı istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile 13 ilçe başkanı, partilerinden istifa etti.

        İl Başkanı Semih Aksoy, yazılı açıklamasında, kuruluşundan beri içinde bulundukları Gelecek Partisindeki görevlerinden ve üyelikten, gördükleri lüzum üzerine istifa ettiklerini belirtti.

        Aksoy, "İş bu sebepten dolayı Malatya İl Başkanlığı, başkanlık kurulu, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu, 13 ilçe başkanı ve yönetim kurulları olarak ayrıca 880 üyemiz ile birlikte Gelecek Partisindeki tüm görevlerimizden istifa ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!

        Benzer Haberler

        Malatya'da 15 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Malatya'da 15 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Malatya'da çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınd...
        Malatya'da çocuk görüntüsü paylaşılmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınd...
        Aort damarı yırtılan iki hasta Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağ...
        Aort damarı yırtılan iki hasta Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağ...
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı
        Malatya'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Malatya'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Malatya'da 6 bin 100 deprem konutu şubatta teslim edilecek
        Malatya'da 6 bin 100 deprem konutu şubatta teslim edilecek