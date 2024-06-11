Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kadın şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
        YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Antalya'daki teleferik kazası davası: Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı

        Benzer Haberler

        Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
        Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
        Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında hasat başladı
        Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında hasat başladı
        Dadrende'de organik kayısı üreticilerine kurutma filesi dağıtıldı
        Dadrende'de organik kayısı üreticilerine kurutma filesi dağıtıldı
        Kale'de ÇEDES projesi yıl sonu şenliği düzenlendi
        Kale'de ÇEDES projesi yıl sonu şenliği düzenlendi
        Darende Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi açıldı
        Darende Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi açıldı