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        Haberler Dünyadan Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

        'Karayip Korsanları'nın oyuncularından Tamayo Perry, Hawaii'de sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:43
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        'Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde' rol alan Tamayo Perry, pazar günü Hawaii Takım Adaları'nın Oahu Adası açıklarında sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

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        Aynı zamanda sörf eğitmeni olan 49 yaşındaki Tamayo Perry'in cesedi Oahu Adası'nın Kuzey Kıyısındaki Mālaekahana Plajı'nda yerel sörfçüler tarafından bir kolu ve bir bacağı eksik olarak bulundu.

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        Honolulu Acil Servis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk acil çağrının pazar günü saat 13.00 civarında geldiğini ve Tamoya Perry'nin cesedi, jet ski ile kıyıya getirildiğini söylendi.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        #Karayip Korsanları
        #Tamayo Perry
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