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        Malatya'da yerel gazeteler birleşti

        Malatya'da resmi ilan yayınlama hakkına sahip 5 yerel gazete, 2 gazetede birleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:54
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        Malatya'da yerel gazeteler birleşti
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        Malatya'da resmi ilan yayınlama hakkına sahip 5 yerel gazete, 2 gazetede birleşti.

        Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner, gazetelerin basımının önemli bir maliyet oluşturduğunu söyledi.

        Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 5 gazetenin de zor şartlarda yayım yaptığını anlatan Güner, "Malatya’da resmi ilan alan 5 gazetemiz bulunuyordu. Adana da basılan gazeteler önemli bir maliyet oluşturuyordu. 5 gazetemizde internet sitelerine devam ederek, gazetelerini birleştirme kararı aldılar. Yeni kurulan iki şirketin yeni isimlerle çıkaracağı gazeteye hisseleri oranında ortak olan gazete sahipleri gerekli olan süreci de başlattı. Nethaber, Söz ve Yenimalatya gazeteleri 29 Haziran itibarıyla yayınlarına son verdi. Geriye kalan Busabah ve Sonsöz gazeteleri de temmuz ayında son kez yayınlanarak yeni kurulacak 2 gazetede tamamen birleşme olacak." diye konuştu.

        Artan maliyetler, depremin açtığı yaralar nedeniyle yerel gazetelerin zor günler yaşadığını bildiren Güner, "Yerel gazetelerimiz bu birleşme sayesinde bir nefes alacak. Her gazetenin mücbir sebep nedeniyle ödenmeyen SGK ve vergilerden dolayı biriken borçları 1,5 milyon lirayı aştı. Yazılı basındaki birleşme Türkiye’ye de örnek olacak. Birleşmeyi sağlayan gazete sahiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu arada Malatya basını için ilgilerini esirgemeyen Basın İlan Kurumu Genel Müdürümüz Cavit Erkılınç'a da ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Güner, Malatya'da resmi ilan alan internet sitelerinin birleşme dışında kalarak yayın hayatlarına devam edecekleri aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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