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        Vali Yazıcı Malatya'dan ayrıldı

        Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atanan eski Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentten ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 13:14 Güncelleme: 16.07.2024 - 13:14
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        Vali Yazıcı Malatya'dan ayrıldı
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        Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atanan eski Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentten ayrıldı.

        Vali Yazıcı'nın Malatya'dan ayrılacak olması dolayısıyla Valilik'te veda töreni düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile diğer kurum ve kuruluşların müdürlerinin katıldığı programda Vali Yazıcı katılımcılarla vedalaştı.

        Yazıcı, daha sonra kentten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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