Vali Yazıcı Malatya'dan ayrıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile diğer kurum ve kuruluşların müdürlerinin katıldığı programda Vali Yazıcı katılımcılarla vedalaştı.

Vali Yazıcı'nın Malatya'dan ayrılacak olması dolayısıyla Valilik'te veda töreni düzenlendi.

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