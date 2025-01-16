Malatya'da depremde yıkılan Söğütlü Cami'nin yapı denetimini Büyükşehir Belediyesi yapacak

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar aldıktan sonra yıkılan ve temeli atılan Söğütlü Cami'nin yapı denetim işini Büyükşehir Belediyesi yapacak.

Söğütlü Cami'nin yapı denetimini Büyükşehir Belediyesinin yapması amacıyla hazırlanan protokol, Malatya Büyükşehir Belediyesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Müftüsü Ramazan Dolu ve caminin yapımını üstlenen hayırsever Bayram Kızılaslan tarafından imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gazetecilere, Malatya için çok önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, Söğütlü Cami'nin 6 Şubat depremlerinde hasar aldığını ve yıkımının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Söğütlü Cami'nin 5 bin kişilik olarak Emekliler Parkı'ndaki yeni yerinde yapıldığını aktaran Er, "Şimdi temelleri, fore kazıkları çakılmaya başlandı. Bizler de belediye olarak buranın yapı kontrollüğünü üstlendik. Özel yapı denetim firmalarına gerek kalmadan belediyemiz bu sorumluğu alacak ve cami inşaatı boyunca da belediyemiz teknik elemanlarınca buranın yapı kontrolü yapılacak." dedi.

Er, caminin eski yerinin ise meydan olarak planlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"İnşallah Malatya'mız için güzel bir eser olacak. Caminin altında, yanında, yöresinde herhangi bir dükkan, bir ticari mekan olmayacak, camimizin altında yine dini hizmetler yapılacak alanlar oluşturulacak. Çok amaçlı salon, taziyeler, toplantılar için seminer salonları ve çocuklarımızın, insanlarımızın orada eğitim alabilecekleri alanlar oluşturulacak. Malatya'mız için güzel bir eser olacağına inanıyorum. Allah hayırlı, mübarek etsin, nice güzel eserler yapmayı nasip etsin."

Er, hayırsever Bayram Kızılaslan'a da teşekkür etti.