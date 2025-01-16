Doğanşehir'de yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yaralı bulunan yaban keçisi tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi Ballık Dağı mevkiinde yaralı halde erkek yaban keçisi gören avcılar, Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneğine bilgi verdi.

Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Sandal ise durumu Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden DKMP ekipleri, yaralı yaban keçisini tedavisinin yapılması için bölgeden aldı.

Sandal, yaralı yaban keçisinin yetkililere teslim edildiğini belirterek, "İlçemizde bulunan kayıtlı avcılarımız tarafından Polat Mahallesi Ballık mevkiinde kayalıklardan düşerek, yaralanan yaban dağ keçisi bulduklarını söylediler. Bizlerde buraya gelerek dağ keçisi tedavisi için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bilgi vererek, ekiplere teslim ettik." ifadelerini kullandı.