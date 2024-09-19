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        Malatya'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:06
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        Malatya'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
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        Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

        A.K. idaresindeki 44 KA 949 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Savaklı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Devrilen akaryakıt dolu tanker etrafında güvenlik önlemi alınırken akaryakıt başka bir tankere nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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