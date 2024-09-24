Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansa ilişkin davanın duruşması görüldü

Malatya'da, depremde yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davada 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.Y, M.S.D, M.G, M.T.A, Y.Y. ve B.D, avukatlar ve müştekiler katıldı.

Duruşmada binanın depremde yıkılmasıyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporuyla ilgili sanıklar ve avukatlardan talepler alındı.

Sanıklardan Y.Y, binadaki dubleks projelerinin kendisi tarafından değil sanıklardan M.T.A. tarafından yapıldığını ancak raporda sanki kendisi hazırlamış gibi yer aldığını ifade etti.

B.D'nin avukatı Necati Karabay ise binada yapılan tadilatlara dikkati çekerek, 12 daire bulunan bina yıkılırken 42 daire olduğunu belirtti.

Sanıklardan B.Y. de bina yapıldığı dönemde Malatya'nın 2. derece deprem bölgesinde olduğunu, o yıllarda zemin etüdü zorunluluğu bulunmadığını savundu.

B.Y, binanın bulunduğu bölgede kendisinin projesini hazırladığı 2 bina da olduğunu ve bunlardan birinde hala insanların yaşamaya devam ettiğini, öbürünün de ağır hasar aldığını söyledi.