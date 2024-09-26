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        Malatya'da karısını silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Malatya'da karısını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:12
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        Malatya'da karısını silahla öldüren zanlı tutuklandı
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        Malatya'da karısını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Boşanma aşamasındaki eşi N.K'yi (37), 24 Eylül'de silahla vurarak öldüren R.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        N.K. ile boşanma aşamasında olduğu kocası R.K. arasında 24 Eylül'de otomobil içerisinde tartışma yaşanmış, eşinin silahla ateş etmesi sonucu yaralanan kadın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        N.K, Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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