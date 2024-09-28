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        Malatya'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:14 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:14
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        Malatya'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Malatya'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi gözaltına alındı.

        Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde K.Y. ile A.D, M.A.A. ve E.Ç. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı K.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, A.D, M.A.A. ve E.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli mercilere sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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