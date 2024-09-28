Malatya'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı

Yaralı K.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, A.D, M.A.A. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde K.Y. ile A.D, M.A.A. ve E.Ç. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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