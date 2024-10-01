Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada, 3 kilo 745 gram kubar esrar, 20 kök Hint keneviri ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaterzi Mahallesi'nde ikamet eden İ.S. ve B.S'nin bahçelerine kenevir ektikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı.

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