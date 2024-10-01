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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3 kilo 745 gram kubar esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:51
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3 kilo 745 gram kubar esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaterzi Mahallesi'nde ikamet eden İ.S. ve B.S'nin bahçelerine kenevir ektikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı.

        Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada, 3 kilo 745 gram kubar esrar, 20 kök Hint keneviri ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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