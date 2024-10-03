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        Malatya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:52 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:07
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        Malatya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 30 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheli M.A.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        M.A.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Fiziki takip neticesinde 30 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda 820 sentetik hap ile 32 ecstasy ele geçirilmiş, şüpheli M.A.K yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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