Malatya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 30 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheli M.A.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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