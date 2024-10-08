Malatya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüsteki yolculardan K.G'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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