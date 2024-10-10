Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışması ve taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 18 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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