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        Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 18 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:26
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        Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 18 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman yaptı.

        Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışması ve taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

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