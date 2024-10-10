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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 10.10.2024 - 18:56
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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        S.D. yönetimindeki 44 HB 296 plakalı traktör, Polatdere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan S.D. ambulansta ayakta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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