Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
H.G. idaresindeki 44 J 1596 plakalı yolcu minibüsü, Akçadağ ilçesine bağlı Kasımuşağı Mahallesi mevkisinde devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 16 yolcu yaralandı.
Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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