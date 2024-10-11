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        Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

        Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:52 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:05
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        Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
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        Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

        H.G. idaresindeki 44 J 1596 plakalı yolcu minibüsü, Akçadağ ilçesine bağlı Kasımuşağı Mahallesi mevkisinde devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile 16 yolcu yaralandı.

        Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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