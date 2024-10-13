Malatya'da alabalık sektörü devlet desteğiyle toparlanma sürecinde

ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da afetin ardından düşen alabalık ve alabalık yavrusu üretimi, devletin destekleriyle artmaya başladı.

Kentte 9 bin ton alabalık, 52 milyon alabalık yavrusuna ulaşan üretim, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından düştü.

Deprem nedeniyle 22 tesisin zarar gördüğü kentte geçen yıl 4 bin ton civarında olan alabalık üretimi, devletin üreticiyi desteklemesiyle bu yılın 9 ayında 6 bin 280 tona yükseldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, şehrin bitkisel ve hayvansal üretim potansiyelinin üst düzeyde olduğunu söyledi.

Su ürünlerinde elverişli alanlara sahip olduklarını, Sürgü ve Sultansuyu baraj gölleri ile Darende ve Doğanşehir ilçelerinde akarsulardaki kara havuzlarında porsiyonluk alabalık yetiştirildiğini belirten Akar, Boztepe ve Kapıkaya barajlarında da üretimin başlamasıyla üretimi 13 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kent genelindeki 48 tesiste porsiyonluk alabalık yetiştirildiğini kaydeden Akar, "6 bin 280 ton civarında porsiyonluk alabalık üretimimiz var, kapasitemiz 10 bin ton. Deprem, sektörü etkiledi, üretimimiz geçen yıl 4 bin tona kadar düştü. Depremin etkilerinin gitmesiyle üretimimiz hızlı şekilde artıyor. Üretimi 10 bin tona kadar çıkarmayı hedefliyoruz. 53 milyon alabalık yavrusu üretim kapasitemiz var ancak hali hazırda 13 tesiste yaklaşık 31 milyon alabalık yavrusu üretimimiz devam etmekte." ifadelerini kullandı.