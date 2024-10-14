Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, narkotik suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İhbar ve şikayetlerinizle siz de katkı sunmaya devam ediniz." ifadesini kullandı.

Operasyonlarda 16 bin 338 sentetik hap, 655 gram sentetik uyuşturucu ve 29 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 6-13 Ekim'de 76 olaya müdahale edildi.

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