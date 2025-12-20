Habertürk
        Malatya'da 76 litre etil alkol ele geçirildi

        Malatya'da 76 litre etil alkol ele geçirildi

        Malatya'da 76 litre etil alkol yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:00
        Malatya'da 76 litre etil alkol ele geçirildi
        Malatya'da 76 litre etil alkol yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretenlere yönelik operasyon düzenledi.

        M.K'nin ikametinde arama yapan ekipler, 76 litre sahte alkol üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.K'ye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

        Öte yandan Vali Seddar Yavuz, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığını tehdit eden her türlü unsurla mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

