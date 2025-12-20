Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da deprem konutlarına yerleşen afetzedeler devlete minnettar

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde tamamlanan konutlarına yerleşen afetzedeler evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da deprem konutlarına yerleşen afetzedeler devlete minnettar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde tamamlanan konutlarına yerleşen afetzedeler evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde evleri yıkılan Ağılbaşı Mahallesi sakinleri için 40 kırsal köy konutu yapıldı.

        Evini teslim alan Sultan Özkan, mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımla çok büyük sıkıntılar çektim. Eve ilk girdiğimizde kapımız olduğuna, lambamızın yandığına inanamadık, çünkü kapıyı da ışığı da unutmuştuk. Çok şükür bugün sıcak bir yuvaya kavuştuk. Allah devletimizden ve valimizden razı olsun." diye konuştu.

        - "Yeniden bir hayat kurduk"

        Afetzedelerden Gönül Kılınç, "Yeni yapılan evlerimiz sadece güzel değil aynı zamanda çok sağlam. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Birgül Korkmaz da devletin şefkatli elini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirerek, "Bir çay kaşığı dahi çıkaramadığımız o enkazın içinden yeniden bir hayat kurduk. Devletimiz bizi hiçbir zaman ötekileştirmedi, yalnız bırakmadı. Bize umudumuzu yeniden verdiler. Cumhurbaşkanımıza ve valimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

        Ağılbaşı Mahalle Muhtarı Muharrem Gültekin ise konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu

        Benzer Haberler

        Malatya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
        Malatya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
        Genç MÜSİAD Genel İdare Kurulu toplantısını Malatya'da düzenledi
        Genç MÜSİAD Genel İdare Kurulu toplantısını Malatya'da düzenledi
        Malatya'da tarihi eser niteliğinde 43 parça ele geçirildi
        Malatya'da tarihi eser niteliğinde 43 parça ele geçirildi
        Başkan Er: "Malatya eskisinden güzel yaşanabilir ve güçlü bir şehir olacak"
        Başkan Er: "Malatya eskisinden güzel yaşanabilir ve güçlü bir şehir olacak"
        Malatya'dan Türkmenistan'a 50 bin fidan desteği
        Malatya'dan Türkmenistan'a 50 bin fidan desteği
        Malatya'da besi çiftliğinde yangın
        Malatya'da besi çiftliğinde yangın