        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da dereye giren genç boğuldu

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dereye giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:17
        Malatya'da dereye giren genç boğuldu
        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dereye giren genç boğuldu.

        Duranlar Mahallesi'nde dere kenarında bir arkadaşıyla oturan Erdem Gündüz (19) suya girdi. Gündüz'ün derede gözden kaybolması üzerine arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Olay yerine, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla 2 metre derinlikte bulunan Gündüz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Gündüz'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

