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        Depremden etkilenen Malatya'da 10 bin 706 kırsal konutun yapımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da afetzedeler için 303 mahallede 10 bin 706 kırsal konutun inşasının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:41
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        Depremden etkilenen Malatya'da 10 bin 706 kırsal konutun yapımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da afetzedeler için 303 mahallede 10 bin 706 kırsal konutun inşasının devam ettiği bildirildi.

        Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında AFAD Toplantı Salonu'nda "Kırsal Konutlarda Altyapı ve Üstyapı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Yavuz, burada, depremlerde yıkılan ve ağır hasar gören konut ve iş yerlerini devletin imkan ve kabiletiyle yeniden inşa etme gayretinde olduklarını belirtti.

        Kırsal konutlarla ilgili altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiği dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

        "İlimizde 303 mahallede 1504 lokasyonda 10 bin 706 kırsal konutumuzun inşası devam etmektedir. Bir önceki toplantımızda, firmaların ekip eleman sayılarını artırmaları, işleri hızlandırmaları ve kura çekilmiş, teslim edilme aşamasına gelmiş, fiziki ilerlemesi yüzde 90 üzerinde olan köylerde imalatların tamamlanması yönünde kararlar alınmıştı. Gelişmeler doğrultusunda, MASKİ 37 köyde altyapı işlerini tamamlamış ve 122 köyde çalışmalarını başlatmış ve sürdürmektedir. Yatırım İzleme Müdürlüğü, 9 köyde altyapı çalışmalarını başlatmıştır. Ay sonuna kadar 22 mahallede daha çalışma başlatılacaktır."

        Bölgede Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MASKİ) daha fazla noktada ve daha organize bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Yavuz, "İşlerde anlamlı bir hızlanma gözlemlenmektedir. Ancak firmaların ekip sayılarında birkaç firmayı aynı hızda olmaması nedeniyle uyararak sözlerinde durmasını istedik. Fiziki ilerlemesi yüzde 90 ve üzerinde olan köylerde alt yapının tamamlanmasıyla yerleşimlere başlanmıştır." ifadesini kulandı.

        Yavuz, kırsal konutlarda 3 bin 25 betonarme konutun kurası çekildiğini aktararak, "Toplamda 329 konut yüzde 40 ila 70 arasında, 1200 konut ise yüzde 70 ila 100 arasında ilerleme göstermektedir. Yapılan toplantıda, kırsalda yapımı devam eden konutların tamamlanarak vatandaşların kış mevsiminde sıcak yuvalarına kavuşmaları için müteahhit firmalardan işlerin hızlandırılması kararı alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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