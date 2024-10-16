Malatya Valisi Yavuz depremin merkez üssü Kale'de incelemelerde bulundu:

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kale ilçesine geçerek saha çalışmalarını inceleyip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yavuz, AA muhabirine, saha çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.

Can kaybının olmamasının mutluluk kaynağı olduğunu belirten Yavuz, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kapsamda panik nedeniyle etkilenen vatandaşlarımız olmuştur. 2. kattan, balkondan atlayan bir arkadaşımız hastanede, durumu iyi. Merdivenden yuvarlanan arkadaşımız var. Toplamda 4 kardeşimiz bulunuyor. Bu kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.