Malatya'da depremde ayağının üstüne duvar devrilen kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ayağının üstüne duvar devrilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Akça Mahallesi'ndeki evinin duvarı ayağının üstüne devrilen kişi, UMKE ekipleri tarafından çıkartılarak 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan Mustafa Buruntekin'in (73) amcasının oğlu Abdullah Buruntekin, AA muhabirine, yaşlı olan amcasının oğlunun zaten hasarlı olan eve girdiğini ve o sırada deprem meydana gelmesi nedeniyle yıkılan duvarın ayağının üstüne devrildiğini söyledi.

Deprem sırasında yaşadığı korkuyu da anlatan Buruntekin, "Çok korktuk. Dışardayız, evlere giremiyoruz. Bizim köyle komşu köy arasında dumandan birbirimizi göremedik.Telefon ediyoruz, bir şey var mı diye, telefonla da ulaşamadık. Elektrik de yoktu, biraz evvel geldi." dedi.

Öte yandan mahallede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de çalışma yaptı.

Mahalleye ve çevre mahallelere ulaşımı sağlayan grup yolunda da iş makineleri yola düşen kaya ve toprakları temizledi.

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay da deprem nedeniyle bazı kaya parçalarının yola düştüğünü, çalışmalara devam ettiklerini belirtti.