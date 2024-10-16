Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Deprem nedeniyle kentte okullar bugün tatil edilmişti.
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