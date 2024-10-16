Malatya'da okullar yarın da tatil edildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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