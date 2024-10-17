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        Malatya'da 5. Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi düzenlendi

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile İnönü Üniversitesinin işbirliğiyle 5. Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:47 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:54
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        Malatya'da 5. Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi düzenlendi
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        Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile İnönü Üniversitesinin işbirliğiyle 5. Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi düzenlendi.

        Malatya Turgut Özal Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, dün meydana gelen deprem nedeniyle kongreyi çevrim içi gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Küresel köye dönüşen dünyanın sorunlarının çözümünün ancak akılcı politikalarla mümkün olacağını vurgulayan Bentli, "Kongremizin bu seneki ana başlığı ‘Küresel ve Bölgesel Tartışmalar’. Ülkemizden ve farklı ülkelerden 100’ün üzerinde katılımcı, inşallah 2 gün boyunca 27 oturumda dünyanın yaşadığı bu dar boğazın sebeplerini ve olası çözüm önerilerini tartışacak." ifadelerini kullandı.

        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da kongredeki konuların küresel sorunları içerdiğini dile getirdi.

        - "Bu coğrafyada güçlü silahlı kuvvetleri olmayan hiçbir devlet yaşayamaz"

        İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Mavi Vatan Bağlamında Hukuki, Siyasi, Ekonomik Gelişmeler ve Jeopolitik Öneriler" başlıklı konuşmasında Türkiye'nin çok kritik bir coğrafyada yer aldığının altını çizdi.

        Jeopolitik açıdan Türkiye'nin konumunun çok önemli olduğunu vurgulayan Yaycı, şöyle devam etti:

        "Türkiye hem Avrupa’yı hem Asya’yı hem Afrika’yı birbirine bağlayan çok önemli bir coğrafyada yer alıyor. Son 30 yılda dünyadaki en önemli savaşların 20 tanesi Türkiye’nin etrafında olmuş. Etrafımız bir cehenneme dönmüş, bir çölken biz bir vahada yaşamışız ve yaşıyoruz da. Bütün savaşlar bizim sınırlarımızda olurken bizim sınırlarımızdan içeri bu savaşlar sirayet edememiş. Bunun iki nedeni var: Birincisi, güçlü devlet yapımız, ikincisi güçlü devlet yapımızla bağlantılı güçlü silahlı kuvvetlerimiz. Bu coğrafyada güçlü silahlı kuvvetleri olmayan hiçbir devlet yaşayamaz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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