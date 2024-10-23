Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na hazırlanıyor

Malatya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 25 Ekim'de kapılarını açacak.

Vali Seddar Yavuz, Nikah Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, depremlerin yıktığı Malatya'yı yeniden inşa ederken özellikle çocuk ve gençlerin kitapla buluşmasının ve onların geleceğe hazırlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Özellikle kitaplardan sağlanan bilgi ve umutla yarını daha iyi inşa edeceklerine inandığını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Deprem bölgelerinde devletimizin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle kalıcı konutlar, iş yerleri ve kırsal konutların inşasına süratle devam ediyoruz ancak inşaat faaliyetleri devam ederken özellikle çocuk ve gençlerimizin bilgiyle, ilimle ve irfanla buluşmasını önemsiyoruz. Düşünce dünyamızı etkileyen en önemli hususlardan bir tanesi de bu kitap fuarının bizi ilim, irfan ve hikmet üçlüsüyle birleştirmesi en büyük dilek ve temennimiz."

Yavuz, Valilik olarak çocuk ve gençlerin kitap fuarına gelmelerini teşvik edip yazarlarla buluşmalarının sağlanması için her türlü imkanı seferber edeceklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de Kovid-19 salgını ve depremin ardından, Malatya'nın kültür ve sanat hayatında büyük yer edinen fuarın 10'uncusunu düzenleyecek olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Başkan Er, 200 binin üzerinde ziyaretçi bekledikleri fuarın, 25 Ekim-3 Kasım'da 10.00-21.00 saatlerinde misafirlerini ağırlayacağını söyledi.

Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yapacağını fuarın onur konuğunun Ahmet Güner Sayar olduğunu belirten Er, depremin yıktığı şehri yeniden inşa ederken sosyal ve kültürel boyutu da önemsediklerini kaydetti. Kitabın ruhuyla yaraları saracaklarını ve kenti yeniden ayağa kalkacaklarını vurgulayan Er, şu ifadeleri kullandı: "Bizler de Malatya'mızın geleceğini kitapların ilhamıyla yeniden inşa etmeyi hayal ediyoruz. Kitap fuarlarında her yaştan insan farklı dünyaların kapısını aralıyor. Depremle sarsılan ruhlarımıza iyi gelecek en büyük ilaçlardan birisi de işte bu buluşmalardır. Belediye olarak kültürel gelişimimize büyük katkılar sağlayan bu etkinliğe ilk kez 2012 yılında ev sahipliği yaptık. 2012'de 5 bin 200 metrekare alanda başlayan fuarımız, bu yıl 15 bin metrekarelik fuar alanımızda kapılarını kitapseverlere açıyor."