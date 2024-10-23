Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na hazırlanıyor

        Malatya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 25 Ekim'de kapılarını açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 25 Ekim'de kapılarını açacak.

        Vali Seddar Yavuz, Nikah Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, depremlerin yıktığı Malatya'yı yeniden inşa ederken özellikle çocuk ve gençlerin kitapla buluşmasının ve onların geleceğe hazırlanmasının önemli olduğunu söyledi.

        Özellikle kitaplardan sağlanan bilgi ve umutla yarını daha iyi inşa edeceklerine inandığını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

        "Deprem bölgelerinde devletimizin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle kalıcı konutlar, iş yerleri ve kırsal konutların inşasına süratle devam ediyoruz ancak inşaat faaliyetleri devam ederken özellikle çocuk ve gençlerimizin bilgiyle, ilimle ve irfanla buluşmasını önemsiyoruz. Düşünce dünyamızı etkileyen en önemli hususlardan bir tanesi de bu kitap fuarının bizi ilim, irfan ve hikmet üçlüsüyle birleştirmesi en büyük dilek ve temennimiz."

        Yavuz, Valilik olarak çocuk ve gençlerin kitap fuarına gelmelerini teşvik edip yazarlarla buluşmalarının sağlanması için her türlü imkanı seferber edeceklerini belirtti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de Kovid-19 salgını ve depremin ardından, Malatya'nın kültür ve sanat hayatında büyük yer edinen fuarın 10'uncusunu düzenleyecek olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

        Başkan Er, 200 binin üzerinde ziyaretçi bekledikleri fuarın, 25 Ekim-3 Kasım'da 10.00-21.00 saatlerinde misafirlerini ağırlayacağını söyledi.

        Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yapacağını fuarın onur konuğunun Ahmet Güner Sayar olduğunu belirten Er, depremin yıktığı şehri yeniden inşa ederken sosyal ve kültürel boyutu da önemsediklerini kaydetti.

        Kitabın ruhuyla yaraları saracaklarını ve kenti yeniden ayağa kalkacaklarını vurgulayan Er, şu ifadeleri kullandı:

        "Bizler de Malatya'mızın geleceğini kitapların ilhamıyla yeniden inşa etmeyi hayal ediyoruz. Kitap fuarlarında her yaştan insan farklı dünyaların kapısını aralıyor. Depremle sarsılan ruhlarımıza iyi gelecek en büyük ilaçlardan birisi de işte bu buluşmalardır. Belediye olarak kültürel gelişimimize büyük katkılar sağlayan bu etkinliğe ilk kez 2012 yılında ev sahipliği yaptık. 2012'de 5 bin 200 metrekare alanda başlayan fuarımız, bu yıl 15 bin metrekarelik fuar alanımızda kapılarını kitapseverlere açıyor."

        - 250 yazar, 150 yayınevi katılacak

        Er, 250 yazar ve 150 yayınevinin katıldığı fuarda, 400 imza etkinliği, 150'den fazla okulda yazar öğrenci buluşmaları, 35 yazar-sivil toplum kuruluşu ve 35 yazar-okur buluşma etkinliği ile 60 panel ve söyleşi planladıklarını söyledi.

        Vatandaşların fuara kolayca ulaşımı için ücretsiz otobüs seferleri planladıklarını bildiren Er, "Fuarımıza Malatya'nın yanı sıra Sivas, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan yoğun katılım bekliyoruz. Fuarımızda edebiyatın, kültürün ve sanatın keyfini hep birlikte çıkaracağız. Depremle sarsıldık ama kitapla güçleniyoruz. Malatya'mız yeniden ayağa kalkarken kitapların gücüne inanıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da TUSAŞ tesislerinde patlama
        Ankara'da TUSAŞ tesislerinde patlama
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Malatya'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücülere 38 bin 832 lira cez...
        Malatya'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücülere 38 bin 832 lira cez...
        Malatya'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
        Malatya'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Malatya'da emekli akademisyenden tıp fakültesi öğrencilerine kitap bağışı
        Malatya'da emekli akademisyenden tıp fakültesi öğrencilerine kitap bağışı
        Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram muhtarlarla buluştu
        Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram muhtarlarla buluştu
        Malatya'da tünelde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Malatya'da tünelde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı