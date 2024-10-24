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        Malatya'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi yapıldı

        Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:04
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        Malatya'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
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        Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Orduzu Pınarbaşı mevkiinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 101 fidan toprakla buluşturuldu.

        Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, burada, Cumhuriyet'in 101. yılına yakışır bir etkinlikte buluştuklarını belirterek, geleceğe bir nefes ve iz bırakmak için öğrencilerle fidan diktiklerini söyledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise fidanların büyüyerek ülkenin kökleri kadar derin, Cumhuriyet kadar güçlü olacağını ifade etti.

        Programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Erdal, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ali Nadir Öztürk, Malatya Orman İşletmeleri Müdür Yardımcısı Yusuf Müjdeci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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