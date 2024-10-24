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        Malatya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Malatya'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 22:00 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:00
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        Malatya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Malatya'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        A.M.Y. idaresindeki 44 ADE 559 plakalı otomobil, Özalper Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda İ.U. yönetimindeki 44 ADD 352 plakalı otomobille ve S.Y'nin kullandığı 44 AFR 721 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile yolcu G.A. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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