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        Kale Kaymakamı Kaçmaz, gençlerle bir araya geldi

        Malatya'nın Kale Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:17
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        Kale Kaymakamı Kaçmaz, gençlerle bir araya geldi
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        Malatya’nın Kale Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

        Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulunca gerçekleştirilen Semaver Sohbetleri programında konuşan Kaymakam Rabia Yurdakul Kaçmaz, gençlerle tecrübelerini paylaştı.

        Gençlere kendilerini geliştirmelerini tavsiye eden Kaçmaz, "Kendinizi mutlaka geliştirin her zaman büyük hedefleriniz olsun. Bu hedefleri gerçekleştirmek için çok çalışın. Bunu hem ülkemizin geleceği için hem de kendiniz için yapın." dedi.

        Kaçmaz, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulu Müdürü Arif Yıldız, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulunun idari ve akademik personelleriyle gençler katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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