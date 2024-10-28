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        Malatya'da kuru kayısı çalan 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da, 6 bin 580 kilogram kuru kayısı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:55
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        Malatya'da kuru kayısı çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da, 6 bin 580 kilogram kuru kayısı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi.

        Belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 hırsızlık olayında toplam 6 bin 580 kilogram kuru kayısı çaldığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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