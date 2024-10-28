Malatya'da kuru kayısı çalan 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi.

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