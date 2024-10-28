Malatya'daki okullarda cumhuriyet konulu film izletildi
Malatya'da Cumhuriyet Haftası kapsamında öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi izletildi.
Malatya'da Cumhuriyet Haftası kapsamında öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi izletildi.
Kentteki tüm okullarda öğrenciler, ilk derste cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini seyretti.
Mustafa Avni Cüre İlkokulunda da öğrenciler filmi ilgiyle izledi.
"Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşuyor.
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