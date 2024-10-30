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        Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı sürüyor

        Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:15
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        Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı sürüyor
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        Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açıldığı günden günden itibaren yoğun ilgi gören fuar, ziyaretçilerini her yaş grubuna hitap eden kitaplarla buluşmaya ve yazarlarla sohbet etme imkanı sağlıyor.

        Fuarın moral ve motivasyon açısından çok önemli olduğunu anlatan Yazar Adil Maviş, depremden sonra ilk kez Malatya'ya geldiğini anlatarak, "Malatya kitap fuarı hem moral motivasyon olması açısından hem de hayatın, kültürün enerjisini harekete geçirmek için çok muhteşem bir organizasyon. Kitap fuarlarını bir şekerci dükkanına girmek gibi düşünüyorum. Aslında yazarlar için de çok muhteşem bir araç. Buna vesile olanlara da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Malatya'daki fuarların ambiyansının her zaman çok farklı olduğunu aktaran Yazar Yusuf Tosun da Malatya'da ciddi bir okuyucu kitlesi bulunduğunu belirtti.

        Fuarın bölge için büyük bir kazanım olduğunu dile getiren Tosun, "Fuar dolayısıyla insanlarımızın kitapla olan teması artıyor. Özellikle dijital medyanın yaygın olduğu günümüzde bu tür kitap fuarlarının olması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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