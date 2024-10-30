Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı sürüyor

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açıldığı günden günden itibaren yoğun ilgi gören fuar, ziyaretçilerini her yaş grubuna hitap eden kitaplarla buluşmaya ve yazarlarla sohbet etme imkanı sağlıyor.

Fuarın moral ve motivasyon açısından çok önemli olduğunu anlatan Yazar Adil Maviş, depremden sonra ilk kez Malatya'ya geldiğini anlatarak, "Malatya kitap fuarı hem moral motivasyon olması açısından hem de hayatın, kültürün enerjisini harekete geçirmek için çok muhteşem bir organizasyon. Kitap fuarlarını bir şekerci dükkanına girmek gibi düşünüyorum. Aslında yazarlar için de çok muhteşem bir araç. Buna vesile olanlara da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.