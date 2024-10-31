Malatya'da Kızılay Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı

Malatya'da, Kızılay Haftası dolayısıyla "Kan Bağışı ve Dünden Bugüne Kızılay" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Vali Seddar Yavuz, kentteki bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında, Kızılay'ın milletin şefkat ve merhamet eli olduğunu söyledi.

Kızılay'ın önemine dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

"Etnik ve inancına bakmaksızın dünyanın her bir yanında ihtiyacı olanlara koşan, ülke içinde de güzel hizmetler ortaya koyan, bizim de her daim desteğimizi sürdürüldüğümüz bu güzide kuruluşumuza ve yöneticilerine, bağışçılarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin desteğiyle, devletimizin de yardımsızıyla Kızılay'ımız daha da büyüyecek ve daha güzel hayır hizmetlerine, iyilik hizmetlerine öncülük edecektir."