Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da Kızılay Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı

        Malatya'da, Kızılay Haftası dolayısıyla "Kan Bağışı ve Dünden Bugüne Kızılay" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:21 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da Kızılay Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, Kızılay Haftası dolayısıyla "Kan Bağışı ve Dünden Bugüne Kızılay" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Vali Seddar Yavuz, kentteki bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında, Kızılay'ın milletin şefkat ve merhamet eli olduğunu söyledi.

        Kızılay'ın önemine dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

        "Etnik ve inancına bakmaksızın dünyanın her bir yanında ihtiyacı olanlara koşan, ülke içinde de güzel hizmetler ortaya koyan, bizim de her daim desteğimizi sürdürüldüğümüz bu güzide kuruluşumuza ve yöneticilerine, bağışçılarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin desteğiyle, devletimizin de yardımsızıyla Kızılay'ımız daha da büyüyecek ve daha güzel hayır hizmetlerine, iyilik hizmetlerine öncülük edecektir."

        Kızılay Kan Bağış Merkezi Bölge Müdürü Dr. Ahmet Barış Turan ise depremden sonra kan bağışı sayısının azaldığını anlatarak, "Son zamanlarda çok şükür halkımız bizlere destek vermeye tekrar başladı. Şu anda iyi bir ivmeyle kan bağışı toplamaya çalışıyoruz ama bu yeterli değil. Malatya halkında bu konuda daha fazla destek bekliyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.

        Sergiye Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kiracıya horonlu taciz
        Kiracıya horonlu taciz
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Malatya'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilecek
        Malatya'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilecek
        Vali Yavuz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısına katıldı
        Vali Yavuz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısına katıldı
        Malatya'da "İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri" eğitim programı yapılac...
        Malatya'da "İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri" eğitim programı yapılac...
        Malatya Turgut Özal Üniversitesi, "Tazelenme Üniversitesi" akademik açılışı...
        Malatya Turgut Özal Üniversitesi, "Tazelenme Üniversitesi" akademik açılışı...
        HAKSEN Genel Başkanı Çivi, Malatya'da ziyaretlerde bulundu:
        HAKSEN Genel Başkanı Çivi, Malatya'da ziyaretlerde bulundu:
        Malatya'da yerinde dönüşüm toplantısı
        Malatya'da yerinde dönüşüm toplantısı