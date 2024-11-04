Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Doğanşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:14 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.F. idaresindeki 44 AGU 190 plakalı araç, Malatya-Adıyaman kara yolu Savaklı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta yolcu konusunda bulunan E.S. yaralandı.

        Yaralı ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları!
        İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Bilimin çözemediği gizem!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor

        Benzer Haberler

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem konutları hak sahiplerine teslim e...
        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem konutları hak sahiplerine teslim e...
        Malatya Gazeteciler Cemiyeti 36 yaşında
        Malatya Gazeteciler Cemiyeti 36 yaşında
        Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
        Bakan Kurum, Malatya'da Fahri Hemşehrilik Takdim Töreni'ne katıldı:
        Bakan Kurum, Malatya'da Fahri Hemşehrilik Takdim Töreni'ne katıldı:
        Bakan Kurum: Tarihi fırsat penceresi ayrı, terörle mücadele ayrıdır
        Bakan Kurum: Tarihi fırsat penceresi ayrı, terörle mücadele ayrıdır
        Malatya'da hasarlı binanın tadilatı sırasında el bombası ve mermi bulundu
        Malatya'da hasarlı binanın tadilatı sırasında el bombası ve mermi bulundu