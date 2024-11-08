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        Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:07 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:07
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        Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 41 AOJ 488 plakalı otomobil, Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü A.Y'yi bulunduğu yerden çıkardı.

        Kazada yaralanan A.Y, Y.B, H.Y. ve S.Y. ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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