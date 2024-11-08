Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan A.Y, Y.B, H.Y. ve S.Y. ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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