Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Malatya'nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Malatya'nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Darende Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda da öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler yapıldı.
Törene İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer, Belediye Başkan Vekili Muharrem Apan, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Murat Acar, Emniyet Müdürü Muhammed Şahin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Keser ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce katıldı.
- Hekimhan
Hekimhan'da da Atatürk Meydanı'nda düzenlenen anma programında Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.
Sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Ümit Can Akıncı ve vatandaşlar katıldı.
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