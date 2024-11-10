Depremde yıkılan "Yeni Cami"nin inşasında zemin çalışmaları tamamlandı

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın simgelerinden olan ve 2020'deki Elazığ depreminde hasar alan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise yıkılan tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nin temeli beton kazıklarla güçlendirildi.

Malatya'da yapımına 1893'te başlanan ve Sultan 2. Abdülhamit'in verdiği destekle 1912'de tamamlanan ve halk arasında "Yeni Cami" olarak adlandırılan Hacı Yusuf Taş Camisi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

Kubbesi çöken, minaresinin bir kısmı yıkılan ecdat yadigarı caminin ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün depremden hemen sonra tescilli yapıların ihyası için büyük bir seferberlik başlattığına dikkati çeken Bacanlı, tarihi Hacı Yusuf Taş Camisinin de tescilli eserlerden biri olduğunu söyledi.

Depremde caminin kubbesinin tamamen çöktüğünü ve çok büyük hasar aldığını aktaran Bacanlı, "Birçok yapıda olduğu gibi Hacı Yusuf Taş Camisi için de bilim kurulu oluşturuldu. Ortadoğu Teknik, İnönü ve Hacı Bayram Üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinden akademilerin yer aldığı bilim kuruluydu. Bilim kurulu olası depremlerde, depremin etkisini en aza indirebilmek için ne yapılması gerektiği konusunda çalışma yaptı. Bu konuda çeşitli öneriler vardı. Öneriler incelendi, analizleri yapıldı." diye konuştu.